Белорусские ученые разработали новый препарат для лечения гриппа А/H1N1

Специалисты Института фармакологии и биохимии Национальной академии наук Беларуси, государственного фармацевтического предприятия «Академфарм» совместно с учреждениями Министерства здравоохранения разработали новое отечественное противовирусное средство «Флустоп».

Новый препарат предназначен для профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций, включая пандемический грипп А/H1N1. По своей эффективности «Флустоп» эквивалентен препарату «Тамифлю», отмечает БЕЛТА.

В настоящее время новинка проходит клинические испытания на базе 4-й городской клинической больницы им. Н.Е.Савченко и кафедры клинической фармакологии Белорусского государственного медицинского университета.

В течение ближайшего месяца будет осуществлен промышленный выпуск нового противовирусного средства и его поставка в аптечную сеть для розничной продажи, а также в больницы и клиники по всей республике. Выпуск инновации будет освоен на государственном фармацевтическом предприятии «Академфарм».

«Лекарственное средство «Флустоп», созданное усилиями ученых Национальной академии наук Беларуси и специалистов Министерства здравоохранения, предоставляет новые научно обоснованные технологии современной фармакологии для лечения вирусных респираторных заболеваний», — подчеркнули в пресс-службе НАН.