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Белорусские ученые помогают новорожденным

27 октября 2006 07:19
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В Национальной академии наук изготовят 100 установок под названием "Малыш" для лечения желтухи у появившихся на свет младенцев. Разработали новинку ученые Института физики вместе со специалистами научно-практического центра "Мать и дитя". Терапевтический эффект аппарата "Малыш" основан на использовании мощного безвредного для ребенка излучения. Оно поглощает лишний билирубин и позволяет избежать побочных эффектов. От зарубежных аналогов аппарат отличается меньшими габаритами и невысокой стоимостью.
# Здоровье

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