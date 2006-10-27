Белорусские ученые помогают новорожденным

В Национальной академии наук изготовят 100 установок под названием "Малыш" для лечения желтухи у появившихся на свет младенцев. Разработали новинку ученые Института физики вместе со специалистами научно-практического центра "Мать и дитя". Терапевтический эффект аппарата "Малыш" основан на использовании мощного безвредного для ребенка излучения. Оно поглощает лишний билирубин и позволяет избежать побочных эффектов. От зарубежных аналогов аппарат отличается меньшими габаритами и невысокой стоимостью.