Белорусские травматологи готовятся к принципиально новому формату работы

Уже в этом году они намерены опробовать лазерные технологии лечения самых сложных патологий – травм позвоночника. С помощью одного из них можно удалить межпозвоночные грыжи, другого бороться с остеопарозом на значительно более качественном уровне. Это позволит свести хирургическое вмешательство к минимуму, а значит, в разы сократить и период выздоровления. Ежегодно в стране получают травмы органа не менее жизненно важного, чем сердце около 400 человек.