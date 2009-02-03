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Белорусские травматологи готовятся к принципиально новому формату работы

03 февраля 2009 17:51
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Уже в этом году они намерены опробовать лазерные технологии лечения самых сложных патологий – травм позвоночника. С помощью одного из них можно удалить межпозвоночные грыжи, другого бороться с остеопарозом на значительно более качественном уровне. Это позволит свести хирургическое вмешательство к минимуму, а значит, в разы сократить и период выздоровления. Ежегодно в стране получают травмы органа не менее жизненно важного, чем сердце около 400 человек.
# Здоровье

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