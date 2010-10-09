Белорусские трасплантологи тренировались на трупах

Пациенты после трансплантации живут по 35 лет. Статистикой, которая ведется с 1982 года, доказано: когда появились более-менее современные иммуносупрессанты, 20 лет и более живет 30 процентов пациентов, которым пересадили печень. А 50 процентов живут более 10 лет.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей:

Любой хирург еще с XVIII века тренируется в патологоанатомическом корпусе. Это закон в освоении чего-то нового. Есть еще один путь — экспериментальные животные, но мы по нему не шли. Почему? Все же определенное значение здесь имеет этическая сторона: зачем убивать братьев меньших? А с другой стороны, животные все равно отличаются по внутреннему строению от людей. Поэтому даже с точки зрения эффективности подготовки предпочтительнее патологоанатомическое бюро.

Перед первой настоящей пересадкой мы в патологоанатомическом корпусе сделали порядка 40 экспериментальных, но это совсем не то, что оперировать живого человека. Здесь срабатывает психологический фактор.

Полная версия интервью в газете «Рэспубліка».