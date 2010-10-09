Белорусские трасплантологи тренировались на трупах

Олег Руммо, руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей:
Любой хирург еще с XVIII века тренируется в патологоанатомическом корпусе. Это закон в освоении чего-то нового. Есть еще один путь — экспериментальные животные, но мы по нему не шли. Почему? Все же определенное значение здесь имеет этическая сторона: зачем убивать братьев меньших? А с другой стороны, животные все равно отличаются по внутреннему строению от людей. Поэтому даже с точки зрения эффективности подготовки предпочтительнее патологоанатомическое бюро.
Перед первой настоящей пересадкой мы в патологоанатомическом корпусе сделали порядка 40 экспериментальных, но это совсем не то, что оперировать живого человека. Здесь срабатывает психологический фактор.
Полная версия интервью в газете «Рэспубліка».