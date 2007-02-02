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Белорусские сигареты перестанут делить на "легкие", "очень легкие" и "мягкие"

02 февраля 2007 14:46
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Госстандарт совместно с "Белгоспищепромом", Минздравом и Минторгом предлагают изменить в нынешнем году требования к упаковке и маркировке табачных изделий. Это связано с реализацией в нашей стране Рамочной конвенции ВОЗ в борьбе против табака. Второе новшество коснется действующих в республике требований к предупреждающим о вреде курения надписям, размещенным на сигаретах. Кроме этого, производитель должен будет размещать на пачках полную информацию о составе табачных изделий или о выделяемых ими вредных продуктах.
# Здоровье

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