Белорусские сигареты перестанут делить на "легкие", "очень легкие" и "мягкие"

Госстандарт совместно с "Белгоспищепромом", Минздравом и Минторгом предлагают изменить в нынешнем году требования к упаковке и маркировке табачных изделий. Это связано с реализацией в нашей стране Рамочной конвенции ВОЗ в борьбе против табака. Второе новшество коснется действующих в республике требований к предупреждающим о вреде курения надписям, размещенным на сигаретах. Кроме этого, производитель должен будет размещать на пачках полную информацию о составе табачных изделий или о выделяемых ими вредных продуктах.