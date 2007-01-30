Белорусские санатории стали не только работать, но и зарабатывать

Программа оптимизации, проводимая в течение 2006 года, дала свои результаты. Более чем в два раза возросло количество проданных путевок, свыше 1.000.000 человек оздоровили. Главное достижение - 100% заполненность белорусских санаториев. Достичь такого показателя удалось в результате осуществления комплексной программы. Повышение квалификации работников, создание маркетинговых служб, аттестация санаторно-курортных организаций - все эти меры помогли создать достойные условия для отдыха и лечения белорусов. Благодаря укреплению материально-технической базы сегодня снова в строю давно построенные санатории. К тому же посещать их стали не только наши граждане. Качество услуг оценили и иностранцы.