Белорусские медики впервые провели операцию по пересадке голеностопа

До этой поры подобные трансплантации делали только в России.

Первой счастливой пациенткой стала жительница Самохвалович. Из-за артроза сустава жизнь Светланы превратилась в хождение по мукам. Операцию женщина перенесла хорошо. Уже передвигается с помощью костылей. Без них же она встанет на окрепшие ноги, по прогнозам врачей, уже через два месяца.

Светлана Яцевич, пациентка:

До этого очень болели стопы, после часа ходьбы они отекали и вообўе невозможно было ходить. Поэтому обратилась сюда в больницу. Спасибо всем врачам.

В рейтинге самых уязвимых костей – тазобедренные и коленные. Их белорусские медики протезируют уже десятилетиями. Голеностоп до этой поры оставался самым сложным суставом. Хотя проблемы Светланы, оказалось, испытывают тысячи белорусов. Причем, большинство — трудоспособного возраста.

Александр Белецкий, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Если раньше думали – ну, доходим с этими артрозами коленного и тазобедренного сустава, то теперь нет. Бабка раньше полола огород с помощью табуретки, а соседка после операции побежала за три километра в магазин в соседнюю деревню — и ей тоже хочется. И вот такая беспроводная связь работает так, что все больше и больше людей не только хотят избавиться от болевого синдрома, но и улучшить качество жизни.

К слову, протезировать голеностоп белорусские медики планирую до 50 раз в год. Причем, все операции будут проводиться на бесплатной основе. В 6000 условных единиц она обойдется только иностранцам. Ведь сегодня ходить без боли с помощью белорусских врачей уже изъявили желание граждане Израиля, Казахстана, Узбекистана и ближнего зарубежья.