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Белорусские медики намерены развивать сотрудничество с зарубежными коллегами

04 января 2007 14:35
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Среди приоритетов взаимодействия со Швецией - оказание первичной медико-санитарной помощи, здоровье детей и подростков, а также борьба с инфекционными заболеваниями. В начале года также будет подписано соглашение о сотрудничестве в области традиционной китайской медицины между Минздравом Беларуси и КНР. Результатом этого документа станет создание на базе Республиканского центра медреабилитации и бальнеолечения отделения традиционной китайской медицины.
# Здоровье

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