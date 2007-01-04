Белорусские медики намерены развивать сотрудничество с зарубежными коллегами

Среди приоритетов взаимодействия со Швецией - оказание первичной медико-санитарной помощи, здоровье детей и подростков, а также борьба с инфекционными заболеваниями. В начале года также будет подписано соглашение о сотрудничестве в области традиционной китайской медицины между Минздравом Беларуси и КНР. Результатом этого документа станет создание на базе Республиканского центра медреабилитации и бальнеолечения отделения традиционной китайской медицины.