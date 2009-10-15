Белорусские кардиохирурги провели девятую операцию по пересадке сердца

Новую жизнь медики подарили минчанину Михаилу Ларину.

Причем, донорское сердце стало для молодого человека в буквальном смысле «подарком небес». Орган доставили на вертолете МЧС за двести километров от столицы.

Сейчас Михаил уже в сознании и даже может вставать. По признанию медиков, нынешняя операция стала фактически уникальной для мировой врачебной практики. Ведь до трансплантации пациент около двух лет был подключен к аппарату «искусственное сердце». При том, что обычно это занимает не более полугода.

- Мы знали, с чем столкнемся, безусловно. Это второй пациент, с которым мы работали после использования систем различных вспомогательного кровообращения, то есть «искусственного сердца». Первую операцию мы делали через полтора месяца после использования искусственного желудочка - там было несколько легче. Но мы знали, на что шли. И в этой ситуации мы, фактически, замкнули весь цикл оказания помощи больным с конечными стадиями сердечной недостаточности, - рассказал Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология».