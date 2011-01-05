Белорусские кардиохирурги первые в СНГ освоили операции по трансплантации аорты

Четыре из них накануне были успешно выполнены в Республиканском научно-практическом центре кардиологии.

До этого подобные операции проводились только на Западе. Теперь своевременную помощь пациентам будут оказывать и в белорусских клиниках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тем более что ежегодно в таких трансплантациях в Беларуси нуждаются свыше сотни человек.

Вячеслав Янушко, заместитель директора Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Мы впервые применили такую операцию, а именно пересадили трупную аорту. Такие состояния бывают, когда больному уже была проведена операция, но организм не принял протез.