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Белорусские кардиохирурги первые в СНГ освоили операции по трансплантации аорты

05 января 2011 18:34
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Четыре из них накануне были успешно выполнены в Республиканском научно-практическом центре кардиологии.

До этого подобные операции проводились только на Западе. Теперь своевременную помощь пациентам будут оказывать и в белорусских клиниках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тем более что ежегодно в таких трансплантациях в Беларуси нуждаются свыше сотни человек.

Вячеслав Янушко, заместитель директора Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:
Мы впервые применили такую операцию, а именно пересадили трупную аорту. Такие состояния бывают, когда больному уже была проведена операция, но организм не принял протез.

# Здоровье

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