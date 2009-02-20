Белорусские кардиохирурги готовы провести вторую операцию по пересадке сердца

Она будет сделана, как только появится донор. Об этом сообщили в Республиканском научно-практическом центре "Кардиология".Первая же белорусская пациентка с донорским сердцем идет на поправку. Признаков отторжения органа нет. Это подтвердила биопсия. Напомним, трансплантация была выполнена в ночь с 11-го на 12-е февраля. Пациенткой стала 36-летняя мать двоих детей с неизлечимым диагнозом. Сейчас женщина в отделении интенсивной терапии.