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Белорусские кардиохирурги готовы провести вторую операцию по пересадке сердца

20 февраля 2009 14:51
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Она будет сделана, как только появится донор. Об этом сообщили в Республиканском научно-практическом центре "Кардиология".Первая же белорусская пациентка с донорским сердцем идет на поправку. Признаков отторжения органа нет. Это подтвердила биопсия. Напомним, трансплантация была выполнена в ночь с 11-го на 12-е февраля. Пациенткой стала 36-летняя мать двоих детей с неизлечимым диагнозом. Сейчас женщина в отделении интенсивной терапии.
# Здоровье # Здравоохранение Беларуси

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