Белорусские хирурги впервые провели операцию в онлайн-режиме

Табличка «не входить» сегодня не означает, что хирургический процесс не увидит никто, кроме врачей. Теперь похвастаться прямой трансляцией операции могут и белорусские медики. Ведь этим утром их работа в режиме реального времени была продублирована в интернете.
Павел Черноглаз, хирург Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:
Идея была: познакомить максимальное количество — будем надеяться, что не наших потенциальных пациентов — граждан с возможностью такой процедуры, что она возможна, и, к нашему счастью, доступна в стране.
Для Первой клинической больницы не только онлайн-трансляция первая, но и сама операция. Не зря выбор пал именно на нее. Протезирование аорты в практике хирургов уже давно, а вот эндопротезирование — новый метод, при котором не требуется делать большой разрез и этим травмировать пациента.
Юрий Врублевский, пациент:
Я не противился тому, что меня снимали. Положительно отношусь.
Алексей Короткин, заведующий отделением рентгено-эндоскопической хирургии Первой клинической больницы Минска:
В первую очередь, интересно это будет тем врачам, которые учатся этой специальности либо хотят ее получить. Учитывая то, что это было в прямом эфире, какие-то элементы самой операции — это довольно-таки интересно посмотреть.
Конечно, операцию посредством интернета мог увидеть каждый — в любой точке земного шара. Но такая демонстрация понятна лишь медикам, и то определенного профиля. Здесь лишь технические стороны. И никаких «кровавых» моментов.
Иван Пикиреня, главный хирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Это способствует обучению наших же коллег, которые находятся на удалении — в районных и областных центрах.
Сергей Сушков, проректор по научной работе Витебского государственного медицинского университета:
Событие, которое сегодня произошло, я считаю знаковым: это дает возможность наблюдать из областных центров детали выполнения оперативного вмешательства. Естественно, это будет способствовать профессиональному росту и практических врачей, и совершенствованию обучения студентов.
Эдаким «онлайн мастер-классом» заинтересовались в первую очередь студенты. В Витебском медицинском университете, к примеру, массовый просмотр записей операций на экранах входит в учебный процесс. И если прямые трансляции получат широкое распространение — такое дистанционное практическое обучение обязательно станет традицией.
Юлия Романович, Яна Шипко, Алексей Юнаш, Андрей Новгородцев и Сергей Ковалкин. Телекомпания СТВ.