Белорусские хирурги впервые провели операцию в онлайн-режиме

В интернете за работой белорусских хирургов могли следить в любой точке земного шара. Специалисты одной из столичных клиник транслировали операцию по укреплению аорты.

Табличка «не входить» сегодня не означает, что хирургический процесс не увидит никто, кроме врачей. Теперь похвастаться прямой трансляцией операции могут и белорусские медики. Ведь этим утром их работа в режиме реального времени была продублирована в интернете.

Павел Черноглаз, хирург Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Идея была: познакомить максимальное количество — будем надеяться, что не наших потенциальных пациентов — граждан с возможностью такой процедуры, что она возможна, и, к нашему счастью, доступна в стране.

Для Первой клинической больницы не только онлайн-трансляция первая, но и сама операция. Не зря выбор пал именно на нее. Протезирование аорты в практике хирургов уже давно, а вот эндопротезирование — новый метод, при котором не требуется делать большой разрез и этим травмировать пациента.

Юрий Врублевский, пациент:

Я не противился тому, что меня снимали. Положительно отношусь.

Алексей Короткин, заведующий отделением рентгено-эндоскопической хирургии Первой клинической больницы Минска:

В первую очередь, интересно это будет тем врачам, которые учатся этой специальности либо хотят ее получить. Учитывая то, что это было в прямом эфире, какие-то элементы самой операции — это довольно-таки интересно посмотреть.

Конечно, операцию посредством интернета мог увидеть каждый — в любой точке земного шара. Но такая демонстрация понятна лишь медикам, и то определенного профиля. Здесь лишь технические стороны. И никаких «кровавых» моментов.

Иван Пикиреня, главный хирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Это способствует обучению наших же коллег, которые находятся на удалении — в районных и областных центрах.

Сергей Сушков, проректор по научной работе Витебского государственного медицинского университета:

Событие, которое сегодня произошло, я считаю знаковым: это дает возможность наблюдать из областных центров детали выполнения оперативного вмешательства. Естественно, это будет способствовать профессиональному росту и практических врачей, и совершенствованию обучения студентов.

Эдаким «онлайн мастер-классом» заинтересовались в первую очередь студенты. В Витебском медицинском университете, к примеру, массовый просмотр записей операций на экранах входит в учебный процесс. И если прямые трансляции получат широкое распространение — такое дистанционное практическое обучение обязательно станет традицией.

Юлия Романович, Яна Шипко, Алексей Юнаш, Андрей Новгородцев и Сергей Ковалкин. Телекомпания СТВ.