Белорусские хирурги провели операцию на грыже с использованием стволовых клеток

Она прошла в Минске на базе городского центра герниологии и бариатрической хирургии. Стволовые клетки вырастили из ткани самой пациентки. Ранее при лечении грыжи использовались синтетические материалы, которыми закрывались дефекты брюшной стенки.

Как только методика проведения операций на грыже с использованием стволовых клеток будет отработана, их поставят на поток. Сейчас в Беларуси в них ежегодно нуждаются около полутора тысяч человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Дорох, руководитель Минского городского центра герниологии и бариатрической хирургии:

Результаты хорошие, пациентка выписана на шестые сутки с нормальным заживлением ран. Сейчас она находится на амбулаторном лечении и будет нами наблюдаться в ближайшем и отдаленном периоде, так как заживление и организация прочной соединительно-рубцовой ткани происходит в течение года.

Василий Богдан, доцент, кандидат медицинских наук:

Мы используем аутологичные клетки, то есть, клетки самого же человека — нет реакции отторжения.