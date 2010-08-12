Белорусские хирурги провели две новые сложные операции на печени

Речь идет об установке шунтов. В подобной имплантации, как правило, нуждаются пациенты, которым необходима пересадка печени.

Операция прошла в несколько этапов с помощью современного суперточного эндоваскулярного оборудования. Надо отметить, что с подобной технологией наши специалисты знакомы - они прошли стажировку в Чехии. И именно чешские медики помогли сегодня белорусским врачам выполнить первые операции.

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

– Мы соединяем две вены: нижнюю полую и портальную, и значительно снижаем давление во внутренних органах. Таким образом, есть возможность предотвратить развитие кровотечений. После этой манипуляции, больные получают шанс не умереть от развившихся осложнений и дождаться трансплантации печени, которая больным производится несколько позже: через год или полтора, иногда, после выполнения этой манипуляции.

Отметим, что ранее такие операции за рубежом обходились белорусам в 20 тысяч евро. Сейчас гражданам Беларуси их сделают бесплатно.