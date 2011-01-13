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Белорусские хирурги первыми в СНГ восстановили ушную раковину ребенку с помощью имплантатов

13 января 2011 12:33
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Пациенткой стала десятилетняя Диана Круглик. Семь лет назад она сильно обгорела при пожаре и получила серьёзную травму ушных раковин.

Сегодня прошел первый этап операции. Девочке установили титановые имплантаты, на которых через три месяца будут крепиться силиконовые формы. Ни по внешнему виду, ни по функциональности они не будут отличаться от настоящих.

Белорусские хирурги прошли стажировку в Швеции. И уже в этом году наши специалисты сделают как минимум десять таких операций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Затолока, заместитель директора по клинической работе РНПЦ «Отоларингология»:
Срок службы ушных раковин по данной технологии — два года. То есть в любом случае через два года делаются новые ушные раковины. Другое дело, если это взрослый человек. Они делаются по тому же слепку, который был в прошлый раз. У детей — по новому размеру.

# Здоровье

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