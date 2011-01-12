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Белорусские хирурги готовятся к первой пересадке сердца и легкого одновременно

12 января 2011 11:58
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Сейчас специалисты изучают технологию сложной операции и стажируются в ведущих клиниках мира.

Как отмечают эксперты, в последние годы наши кардиологи совершили прорыв в этой области медицины. Только трансплантаций сердца выполнено 34. При этом медицина самого высокого уровня становится доступной не только в республиканских центрах, но и в региональных клиниках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Митьковская, заведующая кафедрой внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета:
Как доктор, консультирующий четыре клиники Минска, могу сказать, что шансов у наших пациентов получить помощь на самом высоком уровне становится все больше и больше. И даже зарубежные коллеги все чаще приезжают к нам не просто консультировать и демонстрировать нам высокие технологии, как это было раньше, а обмениваться опытом и перенимать наш.

# Здоровье # Здравоохранение Беларуси

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