Белорусские хирурги готовы провести первую трансплантацию сердца

Предполагается, что ее сделают в следующем году на базе республиканского научно-практического центра "Кардиология". Но уже и сейчас хирурги этого центра каждый год возвращают жизни и здоровье тысячам пациентов. 49-летний водитель из Борисова Владимир Бакаушин, как и многие о своем здоровье задумывался мало. Пока гром не грянул. Раньше его диагноз звучал как набат, предвещающий плохой и, к сожалению, очень скорый исход. По словам врачей, ресурс сердца Владимира Викторовича иссяк бы менее, чем через год. Сложнейшую операцию провели только вчера, а уже сегодня он бодрится и поддерживает "коллег по цеху".



Сегодня в республиканском научно-практическом центре операции по протезированию аортального клапана уже рутинная работа: ежедневно здесь проводят до восьми операций. В год две тысячи пациентов обретают здесь вторую жизнь.



Кстати, именно на кардиологию делают сейчас ставку и в министерстве здравоохранения. Ведь есть и многолетний опыт, и современное оборудование, и регулярные стажировки. Например, девять сотрудников центра - члены Европейского общества кардиологов.



Сразу после успешной пересадки печени в апреле этого года, стали вести разговоры о том, что очередь теперь – за сердцем. Сегодня уже проводится работа по созданию так называемого листа ожидания – списка людей, которые нуждаются в такого рода операциях. .