Белорусские фармацевтические заводы в 2009 году планируют освоить около 45 новых препаратов

Из них 15 относятся к перечню основных лекарственных средств. Они предназначены для лечения сердечно-сосудистой и нервной системы, инфекционных заболеваний, гормональных и эндокринологических. Среди них есть как оригинальные лекарственные средства, разработку которых ведут отечественные специалисты, так и зарубежные. В целом, в следующем году в Беларуси планируется производить свыше 100 наименований лекарств по новым мировым стандартам качества.