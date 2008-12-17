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Белорусские фармацевтические заводы в 2009 году планируют освоить около 45 новых препаратов

17 декабря 2008 14:52
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Из них 15 относятся к перечню основных лекарственных средств. Они предназначены для лечения сердечно-сосудистой и нервной системы, инфекционных заболеваний, гормональных и эндокринологических. Среди них есть как оригинальные лекарственные средства, разработку которых ведут отечественные специалисты, так и зарубежные. В целом, в следующем году в Беларуси планируется производить свыше 100 наименований лекарств по новым мировым стандартам качества.
# Здоровье

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