Белоруска погибла от укуса домашнего кота

По данным Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья реальному риску заражения за первое полугодие нынешнего года подверглись 760 человек. Они столкнулись с животными, у которых бешенство впоследствии было установлено лабораторно. Сохранить жизнь этим людям удалось благодаря вовремя начатому лечению. Всего за январь-июнь 2011-го за антирабической помощью обратились 11 тыс. 334 человека. В основном на людей нападали дикие и домашние кошки и собаки.

В июле, к сожалению, все же был зарегистрирован один смертельный случай в результате бешенства. Женщину покусал домашний кот. Хозяйка не сразу указала на то, что до этого ее питомец пострадал от укусов лисы.



Бешенство - смертельное заболевание, вызванное вирусом, при котором поражается центральная нервная система. Как правило, заражение человека происходит при укусе и проникновении в рану слюны больного животного. Причем опасны не только укусы, но и царапины: животные лижут лапы, поэтому на когтях остается достаточное для заражения количество вируса. Заразиться можно и при разделывании туши больного животного, так как при этом можно порезаться.

Инкубационный период у человека в среднем составляет 30-50 дней, хотя может длиться 10-90 дней, в некоторых случаях - более года. У животных длительность инкубационного периода - от недели до нескольких месяцев, а иногда и лет. Однако уже за 5-10 дней до проявлений болезни животное является заразным. Вирус в слюне больного животного появляется за 1-7 дней до первых клинических признаков заболевания.