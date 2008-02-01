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"Белбиофарм" готов на треть обеспечить лекарствами аптеки и больницы

01 февраля 2008 17:50
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В минувшем году крупнейший белорусский производитель лекарственных средств продемонстрировал небывалые результаты по выполнению программы имтортозамещения.

Впервые за историю своего существования концерн обеспечил положительное сальдо внешней торговли - 1 миллион 300 тысяч долларов США. На текущий год планы еще более амбициозные.

Белорусские лекарственные препараты стали более востребованными и на внутреннем рынке. За минувший год объем выпускаемой продукции увеличился на 114%. Существенно расширен ассортимент, добавилось 30 новых наименований. В планах на 2008-й - увеличить объем выпускаемой продукции на 111%. И выпустить не менее 50 новых наименований лекарственных средств. 

# Здоровье

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