Беларуси выделили грант на борьбу со СПИДом в размере 24 миллионов евро

Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией выделил Беларуси грант на 2010-2014 годы.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила руководитель портфеля Глобального фонда по Беларуси Мария Кирова.

Сегодня в Минске подписано соглашение о выделении нового гранта на поддержание национальных усилий в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции. Это соглашение предусматривает финансирование мероприятий на первые два года в объеме 9,5 млн. евро (из них на приобретение медикаментов и оборудования будет потрачено около 4 млн. евро). По истечении данного срока будет рассмотрен вопрос о выделении остальной суммы гранта. Это обычная форма работы Глобального фонда: финансирование выделяется на основании достижений результатов первого двухгодичного этапа реализации, передает корреспондент БЕЛТА.

– Подписание соглашения – знак хорошей качественной работы, которая проводится в Беларуси, – подчеркнула Мария КИРОВА. – А достижение в перспективе новых высоких результатов пойдет на благо всему обществу.

Акцент при реализации мероприятий в рамках нового гранта Глобального фонда будет сделан на профилактику ВИЧ/СПИДа среди самых уязвимых групп населения, расширение доступа к антиретровирусному лечению качественными препаратами.

Глобальный фонд – уникальное партнерство, созданное для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. За период после своего создания в 2002 году Глобальный фонд стал основным источником финансирования программ по борьбе с этими тремя заболеваниями. К настоящему времени финансируются программы в 140 странах на сумму $15,6 млрд.