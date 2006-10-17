Беларусь защитят от птичьего гриппа

Для этого в нашей стране на время осенней миграции диких птиц предприняты все защитные меры. В целях профилактики проведена массовая вакцинация домашней птицы вблизи искусственных и естественных водоемов в населенных пунктах, а также в трехкилометровой зоне вокруг птицефабрик. Сейчас там проходят проверки ветеринарного состояния. Напомним, в марте птицефабрики были переведены на особый режим работы. Он предусматривает противоэпидемические и профилактические меры. В частности, санитарную обработку транспорта, въезжающего на территорию предприятия, а также смену спецодежды персоналом. В целом, в республике продолжается наблюдение за дикими птицами. Для этого создано шесть специальных станций. Случаев заболеваний домашних или диких птиц птичьим гриппом в стране не было.