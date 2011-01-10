Беларусь запретила ввоз немецких кормов и кормовых добавок, произведенных на землях Нижней Саксонии

Германия продолжает находиться в центре масштабного скандала. Смертельно-опасное вещество — диоксин — было обнаружено в кормах домашней птицы и животных на почти 5 тысячах ферм. Предельно допустимые нормы в отдельных пробах были превышены более чем в 150 раз.

Ситуацию усугубило то, что поставщики кормов попытались скрыть факты, и меры по изъятию отравленной продукции были предприняты только после 5 января. Сегодня эксперты объявили предварительную причину происшествия. Впрочем, сведения о том, что диоксин попал в комбикорм, так как входил в состав широко распространённого средства для защиты растений от вредителей, вряд ли успокоит немцев и европейских потребителей немецкой сельхозпродуции.

Вслед за рядом европейских стран и Беларусь запретила сегодня ввоз немецких кормов и кормовых добавок. Запрет касается продукции, произведённой на землях Нижней Саксонии Германии. Именно там первоначально обнаружили диоксин в куриных яйцах.

Как пояснили в белорусском Минсельхозпроде, запрет на ввоз связан с защитой отечественных потребителей, но по большому счёту — это лишь страховка, ведь зарубежные корма используются в белорусском животноводстве в единичных случаях. Что касается продуктов питания — их из Нижней Саксонии Беларусь не импортирует, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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Лаборатория птицефабрики. Идёт контроль всей продукции, которая сходит с конвейера. За день только яиц выпускается здесь до двух миллионов штук.

Владимир Мысливец, оператор по сортировке яиц птицефабрики:

Яйцо проходит очистку, идёт через фильтр, воздухом вытягивается пыль, перо, проходит через ультрафиолет. Только качественное яйцо идёт на упаковку и на продажу.

Контроль, кстати, начинается задолго до того, как яйцо в принципе появляется. Птицам идёт только собственного производства проверенный корм. При этом фабрика не скупится на контроль в десятки миллионов рублей и в республиканских центрах. Это анализы, который своя лаборатория не может сделать.

Светлана Никифорова, главный ветеринарный врач птицефабрики:

Было проведено порядка 40 экспертиз по остаточным количествам вредных веществ в лабораториях республиканского уровня и порядка 200 экспертиз по микробиологическим показателям. Ни в одной из экспертиз не было положительных выявлений.

Сколько диоксинов в тех же яйцах с легкостью определит прибор. Но, в основном, это мясомолочные и рыбные продукты, начиная с сырья и заканчивая готовой продукцией. Стандарты европейские. И тестировать всё подряд нет смысла, уверяют специалисты. Тем более, что это анализ не из дешевых.

Василий Цыганков, заведующий отделом гигиены питания Республиканского научно-практического центра гигиены:

В Беларуси такой эпидемиологической ситуации нет, поэтому и нет потребность, скажем, проверять все яйца. Если бы мы их экспортировали из какой-то страны, в которой было обнаружено загрязнение диоксинами, надо было бы, конечно, проверять.

Продукты из Беларуси для многих — синоним качества. На спрос тут же реагирует торговля. Поэтому и не случайно на прилавках наших магазинов, в основном, говядина, мясо птицы, молочные продукты и яйца — отечественного производства.

Василий Цыганков, заведующий отделом гигиены питания Республиканского научно-практического центра гигиены:

Когда в Китае был обнаружен в молоке, меламин, тогда и у нас было проведено исследование на содержание его в детском питании. Слава Богу — всё чисто. И в том молоке, что завозилось к нам — ничего не определилось. Так же и с диоксином.

За ввозом импортного продовольствия тщательно следят специалисты. Сегодня, вслед за рядом европейских стран, и Беларусь ввела запрет на ввоз кормов и кормовых добавок из Нижней Саксонии. Но это скорее перестраховка, ведь, как и молоко, и мясо, и яйца, эти продукты и так не импортировались за редким исключением.

Юрий Пивоварчик, начальник главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Запросили информацию в Польше и в других европейских странах, где могла бы быть продукция, которая потенциально могла бы поступить в нашу страну. К нам не поступали ни пищевое яйцо, ни мясо, так что нашим гражданам можно не беспокоиться, ситуация находится под контролем.

Диоксины вызывают глубокие нарушения в обменных процессах, подавляют иммунитет, приводя даже к так называемому «химическому СПИДу».

Но все курящие люди о возможном вреде в яйцах могут и не задумываться — говорят эксперты. В табачном дыме диоксинов в десятки раз больше чем потенциально может быть продуктах.

Юрий Пивоварчик, начальник главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Исследование на диоксины проводит Республиканский научно-практический центр гигиены. Если нам в ближайшее время понадобится проводить такие мониторинговые исследования, в частности дополнительные лаборатории, уже есть договоренность с Литвой и Латвией.

Что же касается контроля за диоксинами в Беларуси в продуктах — в ближайшее время его усилят. Государство намерено закупить дорогостоящий аппарат, который повысит точность.

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