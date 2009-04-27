Беларусь вводит меры безопасности в связи со вспышкой свиного гриппа в Мексике и США

Санитарные службы нашей страны активизировали меры безопасности в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Там созданы санитарно-карантинные пункты.

Основная задача специалистов – образовать заслон для инфекции, которую могут привезти с собой туристы. В случае необходимости, будут пополнены и запасы вакцины против атипичной болезни. Как отметила главный санитарный врач страны Валентина Качан, оснований для создания экстренной комиссии по борьбе с вирусом в нашей стране пока нет. Самая эффективная профилактика – отложить поездки в карантинные зоны.

– Ещё до прибытия самолета, по связи с экипажем уточняют, есть ли какие-то опасные моменты, есть ли лица, которые обращались за помощью, – рассказала телеканалу СТВ заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Валентина КАЧАН. – Проводится медицинский осмотр в санитарно-карантинных пунктах и в случае необходимости всех людей могут отвезти в больницу на карантин.

Напомним, опасную болезнь обнаружили около двух недель назад в Мексике.

МЕЖДУ ТЕМ

На данный момент в Мексике от свиного гриппа скончались 103 человека, более полутора тысяч госпитализированы с симптомами болезни. В США введен чрезвычайный режим, после того, как было подтверждено заражение 20 человек. Вирус выявлен и у шести граждан Канады. С подозрением на заболевание в Бразилии госпитализирован мексиканец. Восемь случаев возможного заражения свиным гриппом выявлено в Испании. Один из них уже подтвердился. Подозрительных больных проверяют в Новой Зеландии, Великобритании, Франции, на Ближнем Востоке и в Азии. Вторые сутки подряд совещается руководство Всемирной организации здравоохранения. Функционеры ВОЗ бьют в набат: ситуация опасная, а про внезапно объявившийся вирус мало что известно.