«Беларусь созидающая»: за последние 15 лет в Беларуси было построено и реконструировано более 260 объектов

Это медицинские, культурные, образовательные учреждения, появившиеся и преобразившиеся за годы суверенитета. Широкую панораму белорусских объектов в мельчайших деталях можно увидеть на страницах двухтомного фотоальбома «Беларусь созидающая».

Виктор Леонидович в медицинском учреждении не лежал уже много лет. А тут оказался на «больничной койке» и был удивлен.

Виктор Колпащиков, пациент:

И аппаратура, и обращение удивительное сейчас. Действительно, очень внимательно и заботливо относятся к больным.



Трансплантация сердца для белорусских медиков – уже не в новинку. Ведь все необходимое техническое оснащение и высокие профессиональные навыки в Республиканском научно-практическом центре «Кардиология» имеются. Сюда оперироваться приезжают даже из Украины, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Машлякевич, начальник отдела по внебюджетной деятельности РНПЦ «Кардеология»:

По уровню кардиологии трансплантация сердца сейчас в Беларуси – нормальная операция. На данный момент, если я не ошибаюсь, у нас уже 34 сделано.



Валерий Стельмашок, ведущий научный сотрудник РНПЦ «Кардиология»:

Государство полностью финансирует данные программы. Пациенту не приходится самому искать, где достать стент, баллон. Все всегда есть в наличии.

Главный католический храм Беларуси, костел Пресвятой Девы Марии, был построен во второй половине XVII века. В 1993 году памятник архитектуры барокко получил свое право на реставрацию. Четыре года назад по поручению главы государства была оказана финансовая поддержка по реставрации фресок в костеле. Сейчас здесь и алтарь, и орган, да и все внутреннее убранство новое.

Ксендз Дмитрий Пухальский, викарий Архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии:

Он за последние 15 лет изменился очень сильно. Не было куполов. За несколько лет удалось возобновить первоначальный вид костела.

Галина Гаврилко:

Здесь созданы все условия: тепло очень, уютно, организация продумана, большая работа проводится с детьми.



Одна из самых ярких культурных достопримечательностей Беларуси, Национальная библиотека, является еще и одним из самых посещаемых туристами объектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Давно не секрет, что для большинства иностранцев именно с Национальной библиотеки и начинается знакомство с Минском и Беларусью.

Открытие нового здания Национальной библиотеки в 2006 году стало настоящим событием в жизни страны. Сегодня сюда приходят «и стар, и млад». По массе причин.

Николай Савицкий, профессор:

Тут вельмі добры сэрвіс. На кожным кроку атрымовываеш інфармацыю. Гэта цудоўна.

Мало того, что наша Национальная библиотека – одна из самых больших в мире, так и спектр услуг, ею предоставляемых, – один из самых широких.

Людмила Кирюхина, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:

Это просто уникальные возможности для того, чтобы мы с вами по-настоящему могли иметь более высокий уровень жизни и иное качество нашей жизни.