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Беларусь приближается к мировым стандартам лечения диабета

14 ноября 2006 12:00
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Медики всего мира 14 ноября отмечают международный день борьбы с сахарным диабетом. К 2025 году,  по прогнозам экспертов, число  людей, которые не могут жить без инсулина, превысит 300 миллионов человек.
В Беларуси сегодня  зарегистрировано более 140 тысяч человек с таким диагнозом. В Минске генно-инженерные инсулины получают более 60% больных. Все не инсулинозависимые диабетики в столице  получают  современные сахаропонижающие препараты.  А также глюкометры - приборы для самоконтроля содержания уровня сахара в крови. Расходные материалы - 30 тест-полосок - ежемесячно бесплатно получают все больные. На  эти цели из государственного бюджета ежегодно расходуются около 10% финансовых средств.
# Здоровье

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