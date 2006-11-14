Беларусь приближается к мировым стандартам лечения диабета

Медики всего мира 14 ноября отмечают международный день борьбы с сахарным диабетом. К 2025 году, по прогнозам экспертов, число людей, которые не могут жить без инсулина, превысит 300 миллионов человек.

В Беларуси сегодня зарегистрировано более 140 тысяч человек с таким диагнозом. В Минске генно-инженерные инсулины получают более 60% больных. Все не инсулинозависимые диабетики в столице получают современные сахаропонижающие препараты. А также глюкометры - приборы для самоконтроля содержания уровня сахара в крови. Расходные материалы - 30 тест-полосок - ежемесячно бесплатно получают все больные. На эти цели из государственного бюджета ежегодно расходуются около 10% финансовых средств.