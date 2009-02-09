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Беларусь намерена в этом году подписать соглашения об оздоровлении детей с восемью странами

09 февраля 2009 08:50
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Подобное уже действует с Италией. Аналогичный документ подпишут в ближайшее время с Ирландией. До начала лета — с Германией, Великобританией, Швецией, Швейцарией, Бельгией, Францией, и, возможно, Испанией. Традиционно на оздоровление выезжают дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей и проживающие на загрязненных территориях. К слову, в 2008 за рубежом поправили здоровье свыше 38 тысяч белорусских детей.
# Здоровье

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