Беларусь ищет решение проблеммы иммунодефицита

Беларусь может стать первой страной в Европе, остановившей распространение ВИЧ-инфекции. Об этом говорили 10 ноября участники республиканской конференции. Причем специалисты думают не только о предотвращении распространения опасного вируса. Важно помогать и самим ВИЧ-инфицированным. Участники форума обратили внимание на предотвращение туберкулеза и профилактику других опасных заболеваний. Сегодня в Беларуси свыше 7,5 тысяч ВИЧ-инфицированных. В основном молодежь до 30 лет. Подросткам до 19 лет такой диагноз ставят все реже. 64% случаев заражения - при внутривенном введении наркотиков.