Антираковая грядка: ученые предлагают снизить риск возникновения опухолей с помощью брокколи, брюссельской капуты и помидоров

Американские ученые, основываясь на результатах исследования сделали заключения, что употребление брокколи и брюссельской капусты снижает вероятность возникновения раковых опухолей. Антираковыми свойствами обладают также всеми любимые помидоры.

Исследователи из Института Линуса Полинга при Орегонском государственном университете установили, что брокколи, наряду с другими крестоцветными овощами, таких как белокочанная или брюссельская капуста, содержит мощный антираковый химический компонент, называемый сульфорафан. Он повышает выработку организмом ферментов, которые нейтрализуют вызывающие рак соединения, что, в свою очередь, снижает риск заболевания раком желудка и простаты.

Противораковыми свойствами обладает также антиоксидант ликопин, в большом количестве содержащийся в помидорах и придающий им ярко-красный цвет. Как и бета-каротин, ликопин является предшественником витамина А. Однако антиоксидантная активность ликопина в два с половиной раза выше. То есть ликопин разрушает вредное воздействие на организм свободных радикалов и способен предотвращать развитие рака кишечника, пищевода, желудка, легких. Важно отметить, что ликопин не разрушается при термической обработке, что расширяет возможности использования томатов в соусах и супах, без потери их полезных свойств, пишет MIGnews.com.

Учеными также установлено, что антиоксидантными свойствами обладает витамин Е. Таким образом не стоит забывать о папайе, грейпфрутах (особенно розовых), манго, зерновых, зеленых салатах, орехах и оливковом масле.