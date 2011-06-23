Анонсированы страшилки, которые появятся на пачках сигарет

Прежде всего, эти страшилки рассчитаны на подростков, которые стоят перед выбором - закурить или нет. На каждой пачке будет указан телефонный номер службы поддержки для желающих расстаться с вредной привычкой.
Прежде всего, эти страшилки рассчитаны на подростков, которые стоят перед выбором - закурить или нет. На каждой пачке будет указан телефонный номер службы поддержки для желающих расстаться с вредной привычкой.
Ежегодно от болезней, связанных с курением, умирают около 443 тыс. американцев. В Беларуси от курения ежегодно умирают 15,5 тыс. человек, сообщает ctv.by.