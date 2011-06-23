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Анонсированы страшилки, которые появятся на пачках сигарет

23 июня 2011 15:37
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Прежде всего, эти страшилки рассчитаны на подростков, которые стоят перед выбором - закурить или нет. На каждой пачке будет указан телефонный номер службы поддержки для желающих расстаться с вредной привычкой.

Анонсированы страшилки, которые появятся на пачках сигарет-1

Анонсированы страшилки, которые появятся на пачках сигарет-3

Анонсированы страшилки, которые появятся на пачках сигарет-5

Анонсированы страшилки, которые появятся на пачках сигарет-7

Анонсированы страшилки, которые появятся на пачках сигарет-9

Ежегодно от болезней, связанных с курением, умирают около 443 тыс. американцев. В Беларуси от курения ежегодно умирают 15,5 тыс. человек, сообщает ctv.by.

# Здоровье # Фотофакт

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