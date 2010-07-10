Аномальная жара вызвала резкое ухудшение самочувствия людей

Поистине тропическая жара пришла в Беларусь. На городских пляжах аншлаг, а в магазинах хитом продаж стали вентиляторы. В Минске уже сегодня плюс 30. А завтра синоптики обещают до 34.

За южным загаром этим летом можно далеко не ехать. Тропические ливни сменились тридцатиградусной жарой, и минчане тут же оккупировали городские пляжи.

Вода, солнце, хорошая компания — все, что нужно для активного и недорогого отдыха. Солнечные ванны, футбол, волейбол — сегодня курортный набор развлечений можно найти буквально в сотне метров от дома.

Экстремальный плюс сделал кассу и уличным торговцам. Мороженое и квас сегодня нарасхват. Таких очередей за пенным товаром этим летом Антон еще не видел.

Кому с погодой повезло — так это магазинам техники. В них тоже многие ищут спасения. Вентиляторы и кондиционеры в одночасье стали хитом продаж. Полки пустеют, а новые партии сезонного товара заказывают уже сейчас.

Готовность номер один и у медиков. Традиционный шквал звонков от гипертоников здесь фиксируют уже с полудня. Не лучшее время для прогулок теперь и у пожилых людей. Но больше всего проблем у любителей напитков покрепче. Такие градусы Цельсия и алкоголя лучше не совмещать – сразу повышается риск теплового удара.

Условия вождения в такую погоду госавтоинспекция тоже приравнивает к экстремальным. Так что «спускать на тормозах» элементарную технику безопасности не стоит. А по прогнозам синоптиков, на следующей неделе плюс за окном и вовсе побьет все рекорды.