Аналог европейской организации «Евротрансплант» готовы создать медики Беларуси и России

За последние два года белорусские медики сделали серьезный шаг вперед и в настоящее время занимают ведущие позиции в области трансплантологии на всем постсоветском пространстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Виктор Виноградов, доктор медицинских наук, координатор органного донорства института Склифосовского Москвы:
Приятно видеть, что страна буквально за два года сделал гигантский рывок. Видно, что это не для галочки, а проработанная программа на высоком научном уровне с хорошими результатами. Приятно думать, что первые трансплантации помогали делать мы, но уже я прихожу к выводу, что мы уже должны приезжать учиться.