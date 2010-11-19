Аналог европейской организации «Евротрансплант» готовы создать медики Беларуси и России

Это позволит оперативно находить доноров не только в нашей стране, но и в близком зарубежье. Об этом заявил главный трансплантолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь Олег Руммо, обсуждая с российскими коллегами перспективы развития трансплантологии двух стран.

За последние два года белорусские медики сделали серьезный шаг вперед и в настоящее время занимают ведущие позиции в области трансплантологии на всем постсоветском пространстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Виноградов, доктор медицинских наук, координатор органного донорства института Склифосовского Москвы:

Приятно видеть, что страна буквально за два года сделал гигантский рывок. Видно, что это не для галочки, а проработанная программа на высоком научном уровне с хорошими результатами. Приятно думать, что первые трансплантации помогали делать мы, но уже я прихожу к выводу, что мы уже должны приезжать учиться.