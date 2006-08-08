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Американские врачи провели успешную операцию по разделению сиамских близнецов

08 августа 2006 13:54
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Уникальная операция по разделению сиамских близнецов в больнице города Солт-Лейк-Сити в США длилась 16 часов. Все прошло успешно. Сестры Херрин родились сросшимися в нижней части тела. Многие внутренние органы нижней части живота у них оказались общими. Это значительно усложнило операцию.

У детей была одна общая почка, печень и половые органы. Сейчас девочки  разведены по разным операционным, где врачи продолжают операцию и восстановительные процедуры.
Одну из сестер - Малайю - будут держать на аппарате "искусственная почка" еще около полугода. Когда она пройдет период реабилитации, будет проведена операция по пересадке донорской почки ее матери.

Сиамские близнецы рождаются в одном случае на 50 или 100 тысяч. Только около 20% становятся кандидатами на разделение. И большинство операций проводятся, когда близнецам не исполнилось полгода.

# Здоровье

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