Американские врачи провели успешную операцию по разделению сиамских близнецов

Уникальная операция по разделению сиамских близнецов в больнице города Солт-Лейк-Сити в США длилась 16 часов. Все прошло успешно. Сестры Херрин родились сросшимися в нижней части тела. Многие внутренние органы нижней части живота у них оказались общими. Это значительно усложнило операцию.

У детей была одна общая почка, печень и половые органы. Сейчас девочки разведены по разным операционным, где врачи продолжают операцию и восстановительные процедуры.

Одну из сестер - Малайю - будут держать на аппарате "искусственная почка" еще около полугода. Когда она пройдет период реабилитации, будет проведена операция по пересадке донорской почки ее матери.

Сиамские близнецы рождаются в одном случае на 50 или 100 тысяч. Только около 20% становятся кандидатами на разделение. И большинство операций проводятся, когда близнецам не исполнилось полгода.