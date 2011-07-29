Прямой эфир

Американские врачи предлагают размещать на хот-догах предупреждающие надписи

29 июля 2011 13:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Врачи США по опасности приравняли хот-доги к сигаретам. В частности, специалисты собираются привлечь внимание людей к связи хот-догов и колоректального рака.

Ученые утверждают, что хот-доги не ценны с точки зрения питательности, а отличаются повышенным содержанием соли, что способствует развитию гипертонии и прочих проблем с сердечно-сосудистой системой. По прогнозам экспертов, если человек съедает по хот-догу в день, он рискует умереть раньше времени. Так, всего 50 г переработанного мяса (примерно столько содержится в одном хот-доге) в день повышают риск колоректального рака на 21%.

По мнению экспертов, хот-доги нужно продавать, как и сигареты, с предупреждающей надписью, сообщает www.ctv.by.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
Трансплантация органов в Беларуси
29 июля 2011 12:29

Трансплантация органов в Беларуси

29 июля 2011 07:27

Хирургия кисти. Как в Беларуси пришивают на место оторванные и отрезанные части тела

28 июля 2011 06:56

Окружной суд Вашингтона разрешил эксперименты со стволовыми клетками