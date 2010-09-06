А.Лукашенко: Больше двух лет на модернизацию здравоохранения у нас нет

Программа переоснащения лечебных учреждений Беларуси должна быть завершена в течение ближайших двух лет. Такую задачу поставил Александр Лукашенко, посещая Ивацевичскую больницу в Брестской области. На таком же высоком уровне должны быть модернизированы все районные клиники в стране, отметил Президент. В республике достаточно больниц и сейчас ставка — на качество медицинского обслуживания.

Сельские районные больницы обычно ассоциируются с плохонькими помещениями, недостатком врачей и дефицитом лекарств. Здание в Ивацевичах не только приятно снаружи, но и изнутри являет собой пример того, как должна быть оснащена хорошая клиника — так, чтобы захворавшему человеку из глубинки не пришлось ехать лечиться в столицу или областной центр.

В свое время Александр Лукашенко давал поручение, чтобы за ближайшую пятилетку все больницы были оснащены современным оборудованием. Работа в этом направлении по стране идет и через два года должна завершиться. Больница в Ивацевичах — один из таких проектов.

Старенькое, похожее на сарай здание, реконструировали, сделали достройку. Вообще-то здание должно было состоять из трех этажей, но медики убедили в необходимости достройки еще одного. Таким образом, здесь в Ивацевичах появилось собственное хирургическое отделение. Как уверяют медики, оно мало в чем уступает столичным клиникам, но самое главное — результат. После внедрения современных методов диагностики здесь в прошлом году сумели распознать рак легких у троих человек, в этом — уже у пяти. Чем раньше ставится диагноз, тем больше шансов спасти жизнь. А ведь нередки были случаи, когда рак находили на смертельной четвертой стадии — необходимость ехать куда-то в область или в Минск влияла на желание провериться у врачей. А теперь здесь есть даже новенький цифровой рентген, а значит, меньше лучевая нагрузка на организм.

В городе люди выздоравливают быстрее. До 2012 года такая ситуация должна быть везде по стране — больниц ровно столько, сколько нужно, и качество услуг на высоте.

По программе модернизации больниц их необходимо привести в порядок по всей Беларуси — в соответствии современными нормами. Только за четыре года введено семь десятков новых медицинских объектов на сумму более 2 триллионов рублей.

Александр Лукашенко:

Программу надо выполнять и заканчивать все это переоснащение. Дальше надо модернизировать, надо идти вперед. Но закончить надо, потому что будет, как в советские времена, Схватились долг крестьянам отдавать — сто лет отдавали, ничего не отдали. Схватились за здравоохранение — вот мы сделали. Что сделали? Две больницы для показухи сделали и бросили. Надо пройтись, в хорошем смысле, как катком по здравоохранению, чтобы выросли самые современные центры после этого катка. Вот что нам надо. И за два года будущей пятилетки мы должны полностью снять эту проблему. Показуха в здравоохранении недопустима.

Зарплату врачам повышать будем, но требовать будем железно, чтобы не ходили и сопли не распускали: «А нам мало платят, а на Западе много». Так я им говорю: половина вас на Западе не имела бы работы. Поэтому будем делать — деньги огромные вброшены. Хотите работать — работайте, и будет вам зарплата нормальная, но надо давать результат. Ты хирург — в районной больнице ты должен резать, пилить как положено — человек должен жить. Если ты в солидной областной клинике — ты еще выше должен оперировать. В центр попал — ты все должен делать. Чтобы врачи были врачами, настоящими. И мы для них эти дворцы создали и оснастили. У них же, кроме скальпеля и бинтов — и то не всегда — ничего не было. И мы за три года, считай, революции в здравоохранении провели, дав им все. Теперь спрашиваем. В здравоохранении шутить с людьми нельзя.

Есть хорошие подвижки в снижении материнской смертности. Специалисты говорят, что наша ситуация сопоставима с европейскими показателями. Успешные операции на сложных переломах могут делать даже в Ивацевичах, в травматологии уже прооперировано 16 пациентов без случаев инвалидности.

В Ивацевичскую больницу Александр Лукашенко приехал не для того, чтобы посмотреть на ее модернизацию, а на то, как выполняются в целом его поручения в этой сфере в стране — на примере оборудования и на примере обычного человека.

На первом этаже разместилось детское отделение, здесь же аппаратура, на которой можно быстро провести реанимацию. Есть два родильных зала.

Дольше всего Президент общался с женщинами, которые недавно стали мамами — чего им не хватает и что можно улучшить. Как оказалось, в Ивацевичах теперь не боятся рожать — не надо далеко ехать, чтобы получить качественное обслуживание.

Если проследить успехи белорусской медицины последних лет, будет заметно, что время от времени усилия государства сосредотачиваются на определенных направлениях. Например, по трансплантологии: операции по пересадки печени или почек — уже данность, к нам уже даже иностранцы едут.

Александр Лукашенко:

Два года, и мы снимаем проблему на уровне района да и центры тоже уже подтягиваем. Больше двух лет у нас на модернизацию здравоохранения нет. Дальше пойдут другие проблемы, денег мы все равно не меньше будем вкидывать в здравоохранение, потому что пересадка сердца — это дорогостоящая вещь, к примеру, а мы уже на это замахнулись. Но не забывайте, что нужно усиливать эту работу, надо заканчивать, довести до ума, что хвостов не осталось.

В настоящее время есть серьезное намерение сосредоточить усилия на проблеме диагностики и лечения рака. Этому направлению — как и в свое время пересадке органов — уделят самое пристальное внимание. Да и вопрос нехватки врачей медики собираются полностью снять уже через два года.