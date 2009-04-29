Аллергия жены на мужа зарегистрирована в Беларуси

Редкие формы аллергии получают в нашей стране все большую распространенность

В частности, у детей все чаще регистрируется латексная аллергия, которая возникает на некачественные пустышки и соски на бутылочках. Помимо этого, нередки случаи так называемой памперсной болезни, которая выражается в виде стойкого, ярко выраженного дерматита. Об этом сообщила сегодня журналистам заведующая кафедрой педиатрии Белорусской медицинской академии последипломного образования Людмила Беляева, передает корреспондент БЕЛТА.

Главный внештатный аллерголог и профпатолог Министерства здравоохранения Татьяна Барановская отметила, что в ее медицинской практике было два случая аллергии жены на мужа. И это, несмотря на курьезность ситуации, довольно серьезная проблема.

- Аллергия может проявляться даже на запах, а выражаться в изменении состояний слизистых оболочек, в частности, слезоточивости глаз и насморка, и может вызвать даже приступ удушья, - пояснила специалист.

В целом, различными формами аллергии страдают 15-20% взрослого населения Беларуси И эта цифра - лишь вершина айсберга.

- За одним человеком, обратившимся за помощью к специалистам, стоит армия людей, которые надеются, что болезнь пройдет сама собой, - пояснила Татьяна Барановская. - К примеру, диагноз «хронический ринит», так называемый аллергический насморк, ставится лишь 10% пациентам. На самом деле людей, страдающих этим заболеванием, насчитывается примерно 25-30%.

В свою очередь, заведующая кафедрой педиатрии Белорусской медицинской академии последипломного образования Людмила Беляева рассказала, что за последние 30 лет число страдающих аллергией детей выросло почти в 2 раза. Только среди обратившихся за помощью к специалистам таких детей 15%.

К сожалению, констатировали специалисты, развитие аллергии предупредить практически невозможно: ее причина связана с генетической предрасположенностью, которую преодолеть медицина пока не в силах. Однако можно справиться с проявлениями болезни и ее контролировать. Поэтому главное в успешной борьбе с аллергическими заболеваниями - своевременная диагностика и четкое выполнение рекомендаций специалиста.