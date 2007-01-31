Алкоголизм можно излечить

Об этом заявляют минские наркологи и психологи, и совсем скоро они начнут лечить алкогольную зависимость по собственным, новым программам и методикам.Применять их будут в двух новых реабилитационных отделениях, которые в середине февраля нынешнего года откроются в белорусской столице. Они рассчитаны на 120 пациентов, которые будут лечится анонимно. Кроме наркологов, с больными будет работать бригада психологов, психотерапевтов и социальных работников. Однако принимать на лечение будут только тех, кто имеет твердое желание избавиться от болезни.