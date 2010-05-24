Алкагалізацыя: «памылкі мінулага» у паядынку з «зялёным змеем»

Людзі дагэтуль з усмешкай узгадваюць «камсамольскія» вяселлі з чаем і сустрэчы новага года з ліманадам. Аднак хацелі, як лепш, а атрымалася - як заўсёды. Вырасла спажыванне сурагатаў, узнік дэфіцыт спіртнога ў крамах. За «перагібы» у антыалкагольнай барацьбе тагачасны генеральны сакратар Палітбюро Міхаіл Гарбачоў у народзе атрымаў мянушку «мінеральны».
Цяпер імкнуцца ўлічыць «памылкі мінулага» у паядынку з «зялёным змеем», знайсці новыя падыходы. Станоўчы эфект, паводле спецыялістаў, дала забарона ўжывання алкаголю ў грамадскіх месцах. Стала менш парушэнняў і больш парадку. Прыносіць плён і прафілактыка сацыяльнага недабрабыту, прапаганда здаровага ладу жыцця. Сюжэт Вікторыі Барткевіч — пра пытанне, якое «не вычарпана».