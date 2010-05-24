Прямой эфир

Алкагалізацыя: «памылкі мінулага» у паядынку з «зялёным змеем»

24 мая 2010 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
25 год таму ў СССР увялі «сухі закон». У 1985 годзе быў падпісаны ўказ аб пачатку антыалкагольнай кампаніі.

Людзі дагэтуль з усмешкай узгадваюць «камсамольскія» вяселлі з чаем і сустрэчы новага года з ліманадам. Аднак хацелі, як лепш, а атрымалася - як заўсёды. Вырасла спажыванне сурагатаў, узнік дэфіцыт спіртнога ў крамах. За «перагібы» у антыалкагольнай барацьбе тагачасны генеральны сакратар Палітбюро Міхаіл Гарбачоў у народзе атрымаў мянушку «мінеральны».

Цяпер імкнуцца ўлічыць «памылкі мінулага» у паядынку з «зялёным змеем», знайсці новыя падыходы. Станоўчы эфект, паводле спецыялістаў, дала забарона ўжывання алкаголю ў грамадскіх месцах. Стала менш парушэнняў і больш парадку. Прыносіць плён і прафілактыка сацыяльнага недабрабыту, прапаганда здаровага ладу жыцця. Сюжэт Вікторыі Барткевіч — пра пытанне, якое «не вычарпана».

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
21 мая 2010 19:20

Партнерские роды в вертикальном положении практикуются в роддоме Минской области

21 мая 2010 18:49

Минздрав Беларуси и производители медпрепаратов подписали Меморандум о сдерживании цен на лекарства

21 мая 2010 11:22

Меморандум о сдерживании цен на лекарства подписан в Минске