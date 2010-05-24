Алкагалізацыя: «памылкі мінулага» у паядынку з «зялёным змеем»

Партнерские роды в вертикальном положении практикуются в роддоме Минской области

Ежегодно здесь появляются на свет более четырех тысяч малышей. Новейшие методики, высококлассные специалисты и суперсовременное оборудование положительно сказываются не только на увеличении рождаемости, но и на здоровье женщин и новорожденных.