Александр Лукашенко: В последние годы особенно заметен прогресс в белорусском здравоохранении

Белорусское здравоохранение в последние годы достигло значительного прогресса. Это отметил сегодня Президент Александр Лукашенко, вручая государственные награды. В нашей стране успешно проводятся уникальные операции по пересадке органов, повышается эффективность лечения многих тяжелых заболеваний, расширяется масштаб профилактической работы с населения. Группа медиков среди награжденных была самой представительной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С чувством глубокого удовлетворения я вручаю сегодня заслуженные награды нашим врачам, самой представительной группе среди награжденных. В последние годы особенно заметен прогресс в белорусском здравоохранении. Успешно проводятся операции по пересадке органов, повышается эффективность лечения многих тяжелых заболеваний, расширяется масштаб профилактической работы среди населения. Спасибо вам за преданность избранному благородному делу, ибо здоровье – это величайшая ценность для каждого человека и общества в целом. Наши программы, замыслы не найдут поддержки у населения, если их одолевают болезни и страдания. Как говорят, великие дела под силу здоровой и энергичной нации.

Глава государства также выразил искреннюю признательность белорусским спортсменам – за медали и призовые места, завоеванные ими на международных соревнованиях, а тренерам – за воспитание чемпионов, подтверждающих в мировом сообществе славу Беларуси как спортивной державы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко вручил государственные награды военнослужащим, тем, в чьи непосредственные обязанности входит обеспечение мира, порядка и безопасности в государстве, а также выдающимся ученым, талантливым специалистам.