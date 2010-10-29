Александр Лукашенко: Средства в систему здравоохранения отныне будут вкладываться точечно

Александр Лукашенко совершает рабочую поездку по Брестской области. В центре внимания белорусского лидера 29 октября было развитие социальной сферы: медицина, благоустройство населенных пунктов, а также инвестиции.

Посещая новый корпус Центральной Брестской поликлиники, Президент подчеркнул, что средства в систему здравоохранения отныне будут вкладываться точечно – только в самые чувствительные сферы.

Сердце еще не рожденного малыша слышит врач. Монотонные удары успокаивают и будущую маму. Анна Малакова уже оценила на себе преимущества нового оборудования. Теперь диагностика стала и ближе, и по высшему разряду. Новое оборудование снимает все показатели с максимальной точностью.

Позиция государства, не раз озвученная Президентом, новых объектов здравоохранения в стране уже достаточно. И в следующей пятилетке вливание средств будет точечным — только в самые чувствительные сферы. В Бресте к выполнению этой задачи уже приступили.

В этой поликлинике обслуживается почти треть населения Бреста. Поэтому появление нового корпуса стало настоящим подарком горожанам. Здесь и лечение и диагностика. Но главное – возможность получать помощь самого высокого уровня.

Корпус появился не на пустом месте. Пример рачительного расхода средств. Это бывший профилакторий Брестского электромеханического завода. На реконструкцию ушло восемь миллиардов рублей и еще один – на новейшее оборудование, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Красовский, главный врач УЗ «Брестская центральная поликлиника»:

Мы оснастили женскую консультацию современным оборудованием, мебелью. Нужно сказать, что в составе консультации имеется и довольно уникальное гинекологическое, которое позволит проводить диагностику, очень качественную диагностику.

Что удалось сделать буквально за два года, пришел посмотреть 29 октября и глава государства. И первый вопрос – о проблемах, причем не только в Брестской области: каких объектов в сфере здравоохранения еще не хватает. В малых городах и селах вопрос доступности для населения медпомощи практически решен. В ближайшее время проблема будет снята и здесь – доложил губернатор Константин Сумар. Нужно только завершить реконструкцию областной больницы, инфекционной и построить онкодиспансер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За два года мы должны снять все проблемы с этой стройкой, чтобы были вот такие дворцы. Больница есть больница, и поликлиника тоже — это должно быть самое чистое и внешне, и внутренне, и благоустройство должно быть идеальным. Вот нам два года новой пятилетки на то, чтобы все это закончить, чего бы это ни стоило. Закончили — и дальше пошли на углубление, точечно: онкология, сердечнососудистые, новые приемы, новые методы лечения, новые протоколы. Но только на новые деньги — уже никто строить вам не будет.

Реконструкция этого учреждения превратила обычную поликлинику фактически в поликлиническую больницу. Есть стационар на 30 мест и условия для внедрения хирургии одного дня. Это снижает нагрузку на больницы города. К тому же, поликлиника — центральная. Это значит, имеет функции городского отдела здравоохранения. Президент поручил собрать всю информацию о выполнении поручения по реорганизации системы управления в здравоохранении. Лечится здесь могут одновременно и взрослые, и дети. Это удобно, отмечают врачи.

Совмещены также лечение, реабилитация и профилактика. Лечиться можно и светом, и водой, и массажем, и иглоукалыванием.

Брест прирастает в год примерно на 1200 человек. И это пополнение от рождаемости. Александр Лукашенко такой цифре был приятно удивлен. И отметил, что государство будет и дальше всячески помогать многодетным семьям.

Хорошая погода располагала к прогулке по городу. Александр Лукашенко заглянул на пешеходную улицу города над Бугом. Бывшая улица Миллионная, а ныне Советская, стала настоящим украшением города и местом встреч. Брестчане называют ее Крещатиком или белорусским Арбатом.

Улица в последние годы полностью обновилась, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Старинные здания (есть среди них и памятники архитектуры) заиграли красками и вечерней подсветкой, разрывы между домами заполнились оригинальными архитектурными элементами.

Асфальт сменила плитка с интересной композицией. Прохожие, удивленные появлением здесь Президента, старались пообщаться с Александром Лукашенко лично. Так, одна из женщин, представилась гражданкой России. И поблагодарила белорусского лидера от всей своей семьи.

От президентского же глаза не ускользнуло, к примеру, недостроенное здание на Советской. До недавнего времени это долгострой – неудачный опыт возведения гостиницы к олимпиаде 1980 года. Но город нашел инвестора. Теперь иранцы строят здесь бизнес-центр. К этому располагает созданный инвестклимат.

Проходя мимо здания «Белтелекома», Президент остановился и заговорил с его работниками. Речь зашла об интернете и о том, что власти его якобы ограничивают. Слухи были тут же опровергнуты.

Александр Лукашенко:

У нас был очень дорогой интернет, сейчас мы понижаем на него цены. Почему был дорогой — потому что все было отдано на откуп россиянам и украинцам, и мы услуги получали через Россию и Украину. Сейчас мы взяли это в свои руки, интернет перестроим — уже цены начали падать на услуги. Вот это — моя проблема. Остальное — это как телефон в квартире: провести интернет, сделать доступным в общежитии — вы уж тут разберитесь сами. А то, чтобы интернет был там — а зачем? Чтобы «Одноклассники», «Вконтакте» или для образования? Вот для образования — может быть. Но в библиотеке у нас есть интернет.

Общения с населением получилось много. Спрашивали и о выборах. Президент подчеркнул, что не допустит фальсификаций. И сообщил о намерении отдельных кандидатов от оппозиции сойти с дистанции.

Местное руководство по ходу прогулки рассказывало главе государства, что Бресту, западным воротам Беларуси, хотелось бы еще отремонтировать железнодорожный вокзал, построить парочку мостов через реку Мухавец, обновить историческую часть города.

Кстати, за последние два года в развитие вложено 600 миллиардов рублей. Значительная часть пошла на социальные нужды: это строительство инфраструктуры, жилья и крупных спортивных объектов – таких как Дворец водных видов спорта, который принял сегодня первых посетителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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