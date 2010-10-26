Александр Лукашенко: РНПЦ детской онкологии и гематологии - это символ нашей независимости и самостоятельности

Президент 25 октября провел своего рода мозговой штурм. В стенах Центра собрались не только онкологи, но и ученые, нейрохирурги, трансплантологи. Сделано это, чтобы исключить кулуарность в обсуждении. Деньги, например, только на онкологическую сферу направят огромные – почти 900 млрд рублей.

Начиная это совещание, Александр Лукашенко отметил, что назревало оно три последних года. Тема для Беларуси очень непростая, хотя мы значительно продвинулись в работе над решением онкологических проблемам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все хотят быть суверенными. Надо привыкнуть к тому, что это очень дорогая вещь. А дороже этого нет. Если бы мы не жили своим умом, мы бы этого не сделали, то, что сделали сейчас. Не сделали, потому что надо было съездить куда-то и спросить разрешения и вымолить деньги на то, чтобы развиваться. Мы это уже проходили. Поэтому мы хотим жить в своем государстве, создавать свое государство. Тем более знаем, как его совершенствовать. Оно создано. Создано нами. За эти 13 лет, о которых мы сегодня говорим. Центр – это символ нашей независимости и нашей самостоятельности. Вот, чтобы вы понимали суть сегодняшнего мероприятия. И оно ни в коем случае кулуарным, чтобы не принять неправильное решение.

В Беларуси есть положительный опыт по развитию трансплантологии – за несколько лет мы достигли мирового признания в этой сфере. Если в Европе пересадка органов нуждающимся делается за огромные деньги, у нас такие операции поставлены на финансируемый государством поток. Хорошо себя зарекомендовала и программа техперевооружения медучреждений страны. Она практически закончена, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Почему я заявил о том, что мы, прежде всего, будем принимать решение по этому, онкологическому направлении, всем понятно. Мы чернобыльская страна. И как бы мы сегодня не говорили, что ситуация улучшается, она, действительно, с точки зрения экологии, улучшается. Все-таки, последствия, в том числе, последствия взрыва на атомной станции в Украине, но это как фактор обострения на территории Беларуси. А во всем мире, к сожалению, у нас не улучшается ситуация по онкологии. Не улучшается.

Не будем говорить о причинах не будем – все прекрасно их знают. И этот страшный недуг поражает и детей, и взрослых.

В Центре не стоят на месте. Уже сейчас задумываются о таких новомодных методах как молекулярная диагностика и клеточная терапия. Был озвучен интересный проект так называемой фабрики клеточного продукта. Собственные заранее подготовленные клетки человека могут в нужный момент спасти его от инфаркта – такие технологии уже используются в мире.

Ольга Олейникова, директор РНПЦ детской онкологии и гематологии:

Достигнуты очень хорошие результаты в лечение рака. Как я уже говорила, независимо от вида, независимо от стадии, мы сегодня входим в десятку лучших европейских стран.

Олег Суконко, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Онкология – самая затратная из всех медицинских специальностей. Забота государства уже видна при въезде в наш центр. Вот эти здания превращены в современные, введен в строй оперблок. Это суперсовременный оперблок.

Президент назвал два приоритета – здоровье и образование. В них Беларусь продолжит вкладывать деньги. Медицина, хотя уже сделано немало, в ближайшие года должна приобрести совсем другое, обновленное лицо. Это станет результатом приводимых в стране преобразований. Раковым недугам уделят самое повышенное внимание.

Александр Лукашенко:

В будущем году все это мы сожмем в направлении рождаемости детей. Это главная проблема Беларуси. У нас падающее население, смертность превышает пока рождаемость. И если мы не будем стимулировать рождаемость, притом, не просто один-два ребенка, а как минимум три, чтобы был прирост, мы не будем иметь перспективы как государство. Поэтому вот здесь мы сконцентрирует все. Самые большие льготу будут представлены тем, у кого трое детей. Родил трое детей, я не знаю, надо просчитать, – почти бесплатная квартира.

Обсудить успели многое. От дефицита квалифицированных медиков до неоперативности «скорой помощи». Развивается технологическая сторона. Это и видеоконсультации хирургов во время операций ведущими специалистами мира, внедрение лазерных технологий. К 2015 году планируют наполовину заместить импортные лекарства отечественными. В плане лечения онкологии все склоняются к мнению, что программа выбрана верная. Во-первых, это профилактика, выявление раковых опухолей на ранних стадиях. А во вторых, продолжение техпереоснащения клиник.

Александр Лукашенко:

Что касается профилактики. Я думаю, это вопрос Администрации Президента и Министра. Люди не так безразличны к своему здоровью. Надо через средства массовой информации это опубликовывать, может, ежеквартально. На хорошей лощеной бумаге. Чтобы человек взял и прочитал.

Ну и врачам надо уже шевелиться. Как это было в советские времена: идти в вузы, идти в школы. Им надо читать, им надо рассказывать. Это надо делать. И поверьте, эффект будет потрясающий. Это же ребенок. У него в памяти остается все. И если ему показать к чему это все приведет, а тут же элементарно. Курение, алкоголь, здоровый образ жизни вести, где-то бегать, прыгать и так далее. Это же понятно. Здесь же нет высоких материй. Поэтому надо врачам тоже работать с населением.

Пожалуй, основное замечание президента – надо учиться считать деньги. Предложений и рассуждений у медиков много. А финансовая сторона проработана слабо. Например, по тому же позитронно-эмиссионного томографа, который так хотят купить медики для Беларуси. По одним данным такой аппарат стоит шесть млн евро, по другим – 1,5 млн долларов. Условились, что программу нужно доработать. Александр Лукашенко поставил задачу в ближайшее время представить соответствующий проект. В таком же составе участников, возможно, состоится и следующее совещание, уже по программе лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А. Лукашенко: Финансировать здравоохранение будем точечно