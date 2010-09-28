Александр Лукашенко: Ради спасения человека, ради жизни людей, деньги всегда найдем

В Республиканском Центре трансплантации органов и тканей только за девять последних месяцев спасены жизни 120 человек. Клинику построили всего за три года и оснастили самым современным оборудованием. И это одно из выполненных поручений главы государства, данных пять лет назад на Всебелорусском народном собрании.

О пациентах этой клиники часто говорят: «операция была для них единственным шансом выжить».



Коленьке всего два года. У него была злокачественная опухоль печени. Частью здорового органа с ним поделился отец. И эта пересадка, от отца к сыну, – очередной прорыв в белорусской трансплантологии.

Сегодня малыш идёт на поправку. И каково же было его удивление, когда на обходе вместо врача к нему заглянул сам Президент, да ещё с подарками.

Раньше жизнь таких малышей была в руках зарубежных хирургов. Но с этого момента спасать их будут в Беларуси. Наши хирурги часто берутся даже за то, с чем не смогли справиться врачи в известных клиниках мира.

Создать клинику мирового уровня Президент дал поручение на прошлом Всебелорусском народном собрании. И, по сути, это результат пятилетней работы. Появился многопрофильный Центр, где есть 26 клинических отделений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня просто убеждали, что не эти главные сегодня проблемы. Мол, умирает людей от других болезней больше. А вот эта вот проблема не так и важна. Поэтому колебания были. Это же огромные средства, это же отвлечения, и это не только, правильно врачи говорят, пересадил почку и прочее. Это же целый пласт поднимаем здравоохранения. Это и подготовка, и реабилитация, и терапия. Все тут увязано. Это дает толчок, как локомотив тянет. Как у нас жилье вытянуло экономику, как локомотив тянет вообще здравоохранение. И тогда я принял решение: «Трансплантации – быть в Беларуси!»

Его построили всего за три года и оснастили всем самым современным. Точкой отсчёта в расцвете белорусской трансплантологии хирурги называют первую пересадку печени, после чего была встреча у главы государства, и дан зелёный свет внедрению в жизнь дорогостоящих, но таких нужных технологий.



В 2010 пересадки печени – обычная практика. 17 человек получили новые сердца. Пока мы отстает от Испании, Германии. Но лучшие в СНГ.



Здесь все технологии на стыке науки и практики. В лаборатории один прибор мониторит свертываемость крови, другой, созданный американцами для работы в космосе, следит за биохимией. И за считанные минуты выдаёт важнейшие показатели.

Елена Оганова, заведующий клинико-диагностической лабораторией Республиканского Центра трансплантации органов и тканей:

Эта машина нас очень выручает. Мы все биохимические исследования делаем прямо в операционной. Когда бригада по забору крови выезжает в очень удаленные уголки страны, там не всегда есть возможность выполнить некоторые виды исследования. Поэтому бригада забирает с собой этот анализатор. Он очень прост в работе.



Александру Лукашенко показали сегодня и суперсовременные операционные. Здесь даже стены из спецматериала, а столы – целая инженерная система. Они получили международные сертификаты качества. Это даёт право лечить иностранцев. К нам уже едут даже из стран Евросоюза.



Валерий Кушнеренко, главный врач 9-ой клинической больницы Минска:

Мы имеем сертификат европейского соответствия качества кондиционированного воздуха. Воздух в этих операционных абсолютно стерильный. Имеет определенную направленность, которая предотвращает попадание микроорганизмов в зону, где проходит операция. Это специальная технология по изготовлению стен, потолков, полов, электрооборудования, оснащения. Целый комплекс.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если спрос есть, давайте расширять. На это было направлено решение. И когда два года назад мы встречались, как раз об этом речь вели. Если есть спрос, если есть окупаемость в этом плане, пускай не стопроцентная, с учетом наших пациентов, давайте будем расширять.

Опыт наши хирурги постоянно пополняют в лучших мировых клиниках. Учатся в Бельгии, Великобритании. На днях группа улетает в Брюссель. Но и в Минске новейшие технологии дают массу возможностей.

Здесь могут оперировать и обучать остальных одновременно. То, что видит хирург на столе, видят и в зале, и в соседней клинике, и даже на другом континенте.

Пересадка печени стоит порядка 40 тысяч долларов. Для белорусов – бесплатно. Все расходы берёт на себя бюджет.

И сегодня главе государства подарили необычную статуэтку. На ней тоже печень. Теперь это символ белорусских трансплантологов, как положивший начало истории Центра.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не настолько бедны, чтобы не дать возможности. Главное, чтобы было желание. Если будут энтузиасты такие, как ты в разных сферах, то мы обязательно найдем деньги. Мы обрежем все программы. Но ради спасения человека, ради жизни людей, деньги всегда найдем. Нужны энтузиасты. Вот и все. Это не от меня зависит. Это зависит только от вас. Если страна не жульническая, если она не коррумпирована, если есть душа у этой страны, всегда деньги можем найти.

Многие из пациентов работают или учатся, живут обычной жизнью. Например, Дмитрий Дебелка – бронзовый призёр олимпиады в Сиднее. Ему пересадили почку. Или Женя Смирнов, который получил здесь новую печень, а был смертельно отравлен бледной поганкой.

У одного из пациентов уже и ребёнок родился. Этого малыша хирурги называют и своим сыном.

Алеся Высоцкая, Николай Сенчило, Сергей Капустин, телекомпания СТВ