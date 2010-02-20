Александр Лукашенко о выступлениях белорусов на Олимпиаде: Ванкувер – повод для серьезного анализа и конкретных выводов

Тысячи любителей активного отдыха, несмотря на погоду, собрались сегодня на большой спортивный праздник - «Минская лыжня-2010».

В спорткомплексе «Раубичи» на старт вышли представители всех поколений из всех уголков Республики. Участие в празднике здоровья принял и Президент страны - Александр Лукашенко.

В трёх группах соревновалось 47 команд. Это не только спортивные дружины главы государства, министерств и ведомств, предприятий и организаций Беларуси, но и семейные команды. Александр Лукашенко, не пропустивший ни одной «Минской лыжни», бежал заключительный этап эстафеты. На этот раз он вновь не оставил никаких шансов соперникам, завоевав для своей команды первое место. Серебро – у команды Министерства спорта и туризма, на третьей ступени пьедестала— лыжники Министерства обороны.

Александр Лукашенко:

Бежать было нормально. Мышцы выдерживают, как и у всех. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Праздник удался.

Находясь на таком массовом спортивном мероприятии Александр Лукашенко не мог не упомянуть о других спортивных соревнованиях – зимней Олимпиаде в Ванкувере и результатах выступления на ней белорусских спортсменов.

Александр Лукашенко:

Мы не показываем того, что могли бы показать, исходя из того, какое внимание мы уделяем спорту. И думаю, Вы со мной спорить не станете, потому что не должно было у нас быть провала такого, как в хоккее на данный момент. Очень плохо играет команда. Притом не ровно. Со шведами показали, что могут играть… Нет системы. Короче, это недостаток работы Федарации хоккея. Совсем отвратительно выступают лыжники. Что Федерация не могла отобрать в Беларуси десяток-другой спортсменов? Это же не первый год, не первую олимпиаду мы проваливаем по лыжам. Посмотрим еще на фристайл, если судьи будут благосклонны к Беларуси, я думаю, мы там можем достойно выступить. Так же и по конькобежному спорту, шорт-треку, керлингу… Нет той разворотливости, которую демонстрируют даже наши соседи. Ванкувер – повод для серьезного анализа и конкретных выводов. Ссылаться на то, подождите, мол, мы на ноги встанем, независимыми, суверенными еще больше будем. Все это уже не принимается.