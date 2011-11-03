Академик Давыдов (Россия): Белорусская онкология — одна из самых лидирующих на территории постсоветского пространства

Новости Беларуси. Минск. Съезд онкологов открылся сегодня в Беларуси. Это уже четвертая масштабная встреча специалистов.

Медики обсуждают вопросы, касающиеся эпидемиологии и организации онкологической помощи в стране, представят доклады по лучевой диагностике, злокачественным опухолям у детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Давыдов, директор Российского онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина, академик:

Белорусская онкология — одна из самых лидирующих на территории постсоветского пространства. Мы многие годы сотрудничаем и у нас много общих программ. Эти программы являются лидирующими во всём мире. Те технологии хирургии, которые применяются здесь, во многих странах мира не применяются.