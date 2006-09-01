Агрогородок без фельдшерско-акушерского пункта - не агрогородок!

До 2010 года медицина на селе должна полностью изменить свой облик. Это предусмотрено государственной программой возрождения и развития села. Лечение скоро станет более качественным и цивилизованным - так заявляют медицинские "гуру".

Медицина Беларуси переживает "ренессанс". Более триллиона рублей пойдёт в этом году на закупку новой медтехники, миллиарды - на ремонт районных больниц и сельских амбулаторий. И ощутимая часть нововведений касается именно сельской медицины.

Агрогородок без фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) - не агрогородок. Однако молодые кадры на селе не задерживаются. Больницы только одной минской области ежегодно принимают до 200 молодых специалистов. Удержать их в районах - вот главная задача. "Молодым специалистам необходимо предоставить всевозможные материальные выплаты и льготы. Чтобы он сразу мог хотя бы одеть приличный костюм", - говорит заместитель начальника отдела управления охраны здоровья Минского облисполкома Сергей Гончаров.



:Петковичскому ФАПу в новом его обличье чуть больше года. В Дзержинском районе таких заведений уже несколько. Всего пяток уютных кабинетов, два медика - фельдшер и акушерка, да запасы медикаментов. Выглядит скромно, а для оказания несложной помощи хватает с лихвой. Жители удобство оценили не сразу. Сначала всё ездили к районным эскулапам. Но потом врачи районной больницы стали приезжать на периферию сами.

:Из института молодой терапевт Павел Прохоров попал по распределению в Дзержинский район. Две недели входил в ритм, а потом был закреплён за агрогородком. Теперь он лечащий врач почти для тысячи пациентов. Будет приезжать сюда по графику - раз в неделю. Если понадобится, может и чаще.

Жильё и достойная зарплата. Это одни из главных условий, которыми можно заинтересовать молодого специалиста работать на селе.