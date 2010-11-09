Аэрофитотерапия – лучший способ вернуть душевное равновесие

Если революционное настроение заставляет кипеть страсти в душе, надо уметь снимать стресс и расслабляться. Николас Кейдж, например, садится в гоночный автомобиль и пару часов носится со скоростью 180 миль в час, а вот Ирина Хакамада начинает жарить морковку с луком и шинковать мясо.

Когда в душе хочется рвать и метать, в руки лучше взять что-то невесомое и красивое. Даже, если цветы остались только в воспоминаниях, вернуть душевное равновесие можно с помощью аэрофитотерапии.

Марина Наумова, старшая медсестра отделения физиотерапии:

Здесь люди, отдыхая полчаса, слушают приятную музыку, вдыхают ароматы различных растений и получают порцию ионизированного воздуха.

В столь успокаивающем с легким ароматом пространстве легко уснуть сладким здоровым сном. Фитокабинет также идеален для психотерапевтической беседы и самостоятельной оценки, без спешки, важных событий, встреч, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Баня и сауна – известные и проверенные веками способы борьбы со стрессом. Но в отлаженной технологии есть и новинка. Кедровая бочка с легкостью испарит негативные эмоции и заодно укрепит сердечно-сосудистую, опорно-двигательную и, конечно, нервную системы.

Ольга Дайнеко, медсестра:

Минимальная температура в кедровой бочке – 48 градусов, максимальная – 60 градусов. Сеанс длиться 15 минут.

После окончания процедуры отдыхаем несколько минут на манящем шезлонге. Если древесная парная не по душе, выбираем альтернативный метод. Уникальное тепловое излучение инфракрасной сауны проникает внутрь организма. Депрессия не оставит следов ни в одной клеточке при такой жароповышающей процедуре.

Татьяна Драничникова, заведующая отделением традиционной китайской терапии:

Температура в инфракрасной сауе – от 40 до 55-60 градусов. При такой температуре не страдают ни легкие, ни сердечно-сосудистая система. Процедура здесь длиться до 30 минут. Эффект оздоровления зависит не от количества процедур, а от их регулярности.

Тем, у кого каждая минута на счету, можно порекомендовать расслабляющий отдых в спа-капсуле.

Марина Наумова, старшая медсестра отделения физиотерапии:

Там происходит паровая и инфракрасная баня. Ваше тело разогревается. Вы теряете лишнюю жидкость. Тут же – ароматерапия. Запахи от масел, которые добавляются в капсулу, очень благотворно влияют организм, подсознание, кожу. Если это травяные масла. Тут же происходит и хромотерапия.

Это полихромное воздействие на сетчатку глаза, на кожу, на рецепторы отвлекает от насущных проблем. Легкая вибрация освобождает мышцы от напряжения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марина Наумова, старшая медсестра отделения физиотерапии:

Затем, когда ваш организм освободился от шлаков, релаксировал, вас погружают в ванную.

Шоколадные соли, гидро- и аэромассаж поставят точку в истории агрессии. Вода, тепло, приятный аромат, светлая музыка и даже легкая улыбка способны вырвать каждого из туч стресса и устроить на воздушном облаке спокойствия. Главное – действовать.