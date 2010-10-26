А. Лукашенко: Финансировать здравоохранение будем точечно

Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время посещения детского онкологического центра в Боровлянах. Президент сегодня посетил несколько отделений и операционный блок, а также пообщался с пациентами и их родителями.

По мнению специалистов, за 13 лет, с момента создания учреждения, сделан существенный рывок в борьбе с онкологией. После курса лечения здесь выживают 74 человека из 100 заболевших. По этому показателю Беларусь входит в десятку лучших стран мира.

Александру Лукашенко показали игровую комнату, где в это время проходили занятия детей с учителями. Глава государства подарил центру два ноутбука. С их помощью маленькие пациенты смогут общаться через интернет с родными.

Обращаясь к директору РНПЦ Ольге Алейниковой, Президент подчеркнул, что именно ранняя диагностика должна стать главным направлением в развитии онкологической помощи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зачем болезнь заводить в тупик, чтобы потом оттуда выкарабкиваться? Надо вовремя обнаружить. Вот в чем проблема. И что — большие деньги нужны для этого? Это всё на нашей совести. И на вашей тоже. На совести власти и, прежде всего, вас. Потому что там, где не можете пробежать вы, вы должны напрягать власти. И мы в состоянии вовремя посмотреть, вплоть до диспансеризации или профилактики. Каждый год или через год — как угодно. Вот это наш вопрос. А мы сегодня бросились — надо построить, надо ПЭТ, КТ, МРТ и так далее. И уже сами запутались в этих приборах и медицинской технике. А забываем о главном, что надо просто бегать сегодня от ребенка к ребенку, от взрослого к взрослому. Мы это можем и мы это должны сделать. Это вы должны сделать. Это ваша наиважнейшая задача.

Сегодня же в медцентре прошло совещание о состоянии и перспективах развития онкологической помощи в Беларуси. Вместе со специалистами Президент обсудил меры профилактики, вопросы диагностики и лечение рака. Сейчас в Беларуси действует госпрограмма, согласно которой на развитие этой сферы медицины ежегодно выделяется более чем 800 миллиардов рублей.

Александр Лукашенко:

Ни на одном этапе развития нашей республики мы столько денег не вкладывали в здравоохранение. И никогда еще здравоохранение у нас таковым, каким оно сегодня есть, не было. При всех недостатках, ошибках, притом разных ошибках — от воровства до профессиональных ошибок — всё было. Но мы определились. И мы многое сделали. Мы сделали основное — мы создали основу. Что будет завтра? А завтра мы будем точечно, по определенным направлениям финансировать развитие здравоохранения. Наиболее важные, болезненные, как я уже сказал, — сердечно-сосудистые, онкология, травмы и так далее. Это наиболее важно. Точечно — не в целом все направления.

Сегодня разговор вышел за рамки одной только онкологии. Медикам Александр Лукашенко поручил определить приоритетные направления развития здравоохранения в целом. По мнению Главы государства, в нашей стране может быть создана система обязательного медицинского страхования. А зарплата врачей будет в первую очередь зависеть от их профессионального уровня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».