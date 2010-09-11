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9-я городская поликлиника открылась после реконструкции в Минске

11 сентября 2010 14:40
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Обновленное медучреждение, у которого появился еще один этаж, оснастили самым современным оборудованием.Для пациентов созданы все условия для диагностики и лечения. Не будут испытывать неудобств люди с ограниченными возможностями. Реконструкцию поликлиники вели по программе «Безбарьерная среда». Сейчас поликлиника рассчитана на 500 посещений в одну смену. В будущем за счёт создания электронной картотеки пациентов это число увеличится на треть.
# Здоровье

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