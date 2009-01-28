54 белорусские школы закрыты на карантин

Грипп наступает. Так, из-за болезни уроки прекратились для более трети учеников 15-ти школ Брестчины и 8-ми Витебщины и столько же в Гомельском регионе. Больше всего учебных заведений - 22 - закрыты в Гродненской области. Столичный регион пока гриппу и ОРВИ противостоит. На вынужденных каникулах только две школы в Пуховичском районе. Но, по прогнозам экспертов, на следующей неделе и в Минской области может быть объявлена эпидемия. Впрочем, погода к выходным изменит характер, нас ожидает похолодание и морозы. А значит и простуда может отступить.