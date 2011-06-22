5000 кг мороженой сельди из Норвегии оказалось заражено личинками паразитов

Об этом сообщил представитель Государственной ветеринарной администрации Чешской Республики во вторник. Он уточнил, что зараженная анизакидами сельдь в Чехию попала из Польши, сообщает чешский новостной сайт novinky.cz. Вся рыба изъята и уничтожена.

Впервые у человека анизакидоз (болезнь сельдяных червей, болезнь тресковых червей) зарегистрирован в Голландии в 1955 г. после употребления в пищу слабосоленой сельди. А затем сообщения о заражении людей этими гельминтами стали появляться чаще, и к настоящему времени зарегистрированы тысячи случаев анизакидоза в странах Европы, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии.

Личинки рода Anisakis при слабом посоле сельди и охлаждении до -3°С остаются живыми около 1 месяца. Попав в желудочно-кишечный тракт, вызывают воспаление, отеки, изъязвления, образуются язвы, полипы, опухоли. Нарушается процесс переваривания и усвоения пищи. Анизакидоз протекает как острое заболевание с аллергическими симптомами. Жалобы больных на схваткообразные боли в животе, тошноту, рвоту, иногда кровавую рвоту напоминают симптомы острого гастрита, энтерита, аппендицита. Известны случаи с явлениями «острого живота», заканчивающиеся оперативным вмешательством и даже летальным исходом.



Лечение заключается в хирургическом удалении личинок с помощью эндоскопа. Чтобы обезопасить себя от анизакидоз, не употребляйте в пищу сырую рыбу, рыбопродукты, соблюдайте правила разделки рыбы (отдельный нож, доска разделки, посуда), сообщает ctv.by.

Возможны также следующие процедуры обеззараживания: замораживанием при температуре - 8- 10°С 30 суток; при -20 - 21 °С - 15 суток; при - 30°С - 10 минут; термической обработкой - предварительное кипячение кусков не более 200 г 20 минут после закипания; посолом - концентрация соли 10 - 14% на протяжении 10 - 12 суток (при крепости 1,18 - 1,2).